DEVA Partili İdris Şahin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “İçişleri Bakanlığında yapılan devir teslim sonrası sayaç sıfırlanmış gibi bir durum var. Size göre de İçişleri Bakanlığında saat sayacı sıfırlanmamış mı?” Sorusu sordu. Yerlikaya ise kapak edecek bir cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı 2024 senesi ile ilgili Bütçe Kanun Teklifi görüşüldü. Bu esnada Süleyman Soylu ile ilgili sorularda soruldu. Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Yerlikaya’ya “Örgütler ve çeteler hangi sürede bu kadar arttı? Yapılan operasyonların soruşturmaları ne zaman başladı? Zamanı bizimle paylaşabilirsiniz?” sorularını yöneltti.

Ali Yerlikaya kapak niteliğinde cevap verdi

Yerlikaya sorulan soruya Soylu döneminde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgiler vererek kapak gibi cevap verdi. “Devletimiz organize suç örgütüne karşı bütün kurumlarla beraber koordine içinde operasyonlar yapmaktadır. 5 yıl içinde organize suç ile ilgili 27.186 kişi hakkında işlem yapılmış ve 9.651 şüpheli kişi tutuklanmıştır. “Huzurun kökleştirilmesi” adına operasyonlar devam edecektir” cevabı vererek kapak yapmıştır.