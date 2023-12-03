Ali Sinanoğlu Beşiktaş Genel Kurulu’nda, Gazze’de yaşanan olaylar ve İsrail’in yapmış olduğu katliam hakkında konuşma yaparken, birden konuşması kesildi. Bu durum gerginlik yaşanmasına sebep oldu ve Beşiktaş taraftarları üyeliklerini iptal etmek istediler.

Sinanoğlu’nun konuşması şu şekilde: “Saygı değer genel kurul, önceden birçok kez belirtmiş olduğum gibi Beşiktaş insan odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. Herkese empati yapmak için davette bulunuyorum. Çocuklarımız, kardeşlerimiz ve torunlarımızı düşünerek empati kurulmalı” dedi.

Konuşma esnasında Divan başkanı uyardı

Ali Sinanoğlu konuşmasını gerçekleştirirken Divan Başkanı Serdar Keskin uyarıda bulundu. Keskin “gündemimizde Filistin yok” dedi ve gerginlik yaşanmasına sebep oldu. Bu tepki karşısında Sinanoğlu “Sayın Divan Başkanım bu şekilde düşünürseniz, bu duruma taraflı bakarım” ifadelerini kullandı.

Ardından Divan Başkanı “Size verilen süreyi aştınız” uyarısında bulundu. Sinanoğlu ise “Son sözümü söylemek istiyorum kesmezseniz sevinirim. Herkesin önünde sıkıntıya girecek olan sizsiniz” konuşmasına bu şekilde devam etmek istedi fakat engellendi.