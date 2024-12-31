Ezogelin çorbası, tavuk baget, iç pilav, yoğurtlu patlıcan salatası ve kabak tatlısından oluşan menü, aynı zamanda kuruyemiş çeşitlerinden oluşan ikramlıklarla zenginleştirildi. Tüm yemekler, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi ekipleri tarafından özenle hazırlanarak yılbaşı akşamı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“Yeni yılda da dayanışma duygusunu en üst seviyede tutacağız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yılbaşı menüsünün hazırlanışı sırasında aşevini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Aşevi çalışanlarıyla sohbet edip hazırlık süreci hakkında bilgi alan Başkan Nallar yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını hatırlattı.

“Özel bir yeni yıl menüsü hazırladık”

Nallar, “Malum 2025 yılına giriyoruz. İstedik ki kıymetli büyüklerimiz, hemşerilerimiz de televizyonda, sosyal medyada gördüğümüz restoran ve otel menülerini, yılbaşı sofralarını kendi evlerinde tadabilsinler, keyifli bir yılbaşı gecesi yaşasınlar. Bu amaçla aşevimizde sıkı bir çalışmayla özel bir yeni yıl menüsü hazırladık. Şimdiden afiyet olsun. Yeni yılda da dayanışma ve yardımlaşma duygusunu en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum” dedi.

(HLD-