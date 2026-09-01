İnegöl'de yaşanan ilginç olayda, yaşları 4 ve 6 olan iki kardeş iş makinelerinin başına geçti. Küçük yaşlarına rağmen makineleri kullanırken oldukça rahat hareket eden kardeşler, deneyimli operatörleri aratmayan görüntüler sergiledi.



İki kardeşin iş makinesiyle toprağı kazıp alan açtığı anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Ortaya çıkan görüntülerde küçük kardeşlerin iş makinelerine olan hakimiyeti dikkat çekerken, o anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.