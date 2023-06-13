Kadınlarda geç orgazmın nedenleri, yetersiz cinsel uyarılmalar ve bazı hormonel bozukluklar sebebiyle kaynaklanabilir. Geç gerçekleşen veya hiç orgazmlar ise cinsel hayat açısından önemli bir sorun belirtisidir. Orgazm sorunu yaşayan ve bu sorunlarla ilgili ciddi sıkıntı yaşayan kadınlara anorgazmi teşhisi konulur.

Kadınlar arasında orgazm sıklığı ve yoğunluğu değişir. Ayrıca, herhangi birey için orgazm bir zamandan diğerine farklı gerçekleşebilir. Orgazm olmak için gereken uyarının türü ve miktarı da değişkenlik göstermektedir.

Kadınlarda geç orgazm, sık rastlanan ve süreklilik arz etmedikçe önem taşımayan bir durumdur. Geç orgazm problemi ile genellikle karıştılan “Anorgazmi” ise hiçbir şekilde orgazm olamamak anlamına gelir.

Kadınlarda Geç Orgazmın Nedenleri

Birden fazla faktör kadınlarda geç orgazma neden olabilir. Bunlar, ilişki veya yakınlık sorunları, kültürel faktörler, fiziksel veya tıbbi koşullar ve ilaçları içerir. Tedaviler, cinsel uyarım, cinsel güçlendirme cihazları, bireysel veya çift terapisi ve ilaçlar hakkında değişiklikler içerebilir.

Cinsel uyarılma ve orgazm, çeşitli fiziksel, duygusal, duyusal ve psikolojik faktörlere verilen karmaşık tepkilerdir. Bu alanlardaki herhangi bir zorluk, orgazm olma yeteneğinizi etkileyebilir.

İşte başlıca kadınlarda geç orgazm nedenlerine yol açan sorunlar;



Kişisel ve psikolojik faktörler

Geçmiş deneyimler, davranışlar, geçmiş veya zihinsel sağlık, orgazm sorunlarına katkıda bulunabilir. Bunlar şunları içerir;

Geçmişteki cinsel veya duygusal istismar

Cinsel uyarılma veya etkileşimler hakkında bilgi eksikliği

Zayıf vücut imajı

Seks hakkında suçluluk veya utanç

Cinsiyetle ilgili kültürel veya dini inançlar

Mali sorunlar veya sevilen birinin kaybı gibi stres faktörleri

Anksiyete veya depresyon gibi zihinsel sağlık koşulları

İlişki faktörleri

Seks partnerinizle ilgili sorunlar, orgazm sorunlarına katkıda bulunan faktörler olabilir. Bunlar şunları içerebilir:

Duygusal yakınlık eksikliği

Çözülmemiş çatışmalar

Cinsel ihtiyaç ve tercihlerin zayıf iletişimi

Sadakatsizlik veya güven ihlali

Yakın partner şiddeti

Partnerin cinsel fonksiyon bozukluğu

Fiziksel nedenler

Birbirinden farklı çeşitli hastalıklar, fiziksel değişiklikler ve ilaçlar orgazmı etkileyebilir:

Sağlık koşulları : Diyabet, aşırı aktif mesane veya multipl skleroz gibi uzun vadeli durumlar, orgazm bozukluklarına katkıda bulunan veya bunları karmaşıklaştıran faktörler olabilir.

: Diyabet, aşırı aktif mesane veya multipl skleroz gibi uzun vadeli durumlar, orgazm bozukluklarına katkıda bulunan veya bunları karmaşıklaştıran faktörler olabilir. Jinekolojik tedaviler : Histerektomi veya kanser ameliyatı gibi jinekolojik ameliyatlardan kaynaklanan doku hasarı, orgazm olma yeteneğini etkileyebilir.

: Histerektomi veya kanser ameliyatı gibi jinekolojik ameliyatlardan kaynaklanan doku hasarı, orgazm olma yeteneğini etkileyebilir. İlaçlar : Tansiyon ilaçları, antipsikotik ilaçlar, antihistaminikler ve antidepresanlar – özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) dahil olmak üzere birçok reçeteli ve reçetesiz ilaç orgazmı engelleyebilir.

: Tansiyon ilaçları, antipsikotik ilaçlar, antihistaminikler ve antidepresanlar – özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) dahil olmak üzere birçok reçeteli ve reçetesiz ilaç orgazmı engelleyebilir. Alkol ve sigara : Alkol sinir sistemini baskılar ve orgazm olma yeteneğini engelleyebilir. Sigara içmek, cinsel organlarınıza giden kan akışını sınırlayabilir ve orgazm olma yeteneğinizi etkileyebilir.

: Alkol sinir sistemini baskılar ve orgazm olma yeteneğini engelleyebilir. Sigara içmek, cinsel organlarınıza giden kan akışını sınırlayabilir ve orgazm olma yeteneğinizi etkileyebilir. Vücutta yaşa bağlı değişiklikler: Menopozdan sonra veya daha sonraki yaşamda vücuttaki değişiklikler, çeşitli cinsel işlev bozukluklarına katkıda bulunabilir.

Cinsel bozukluklar

Anorgazmi yaşayan kadınların bir veya daha fazla cinsel sorunu olabilir. Bunlar, orgazm sorununa katkıda bulunabilir veya sorunu karmaşıklaştırabilir. Bu koşullar şunları içerir:

Cinsel uyarılma ile ilgili sorunlar

Seks arzusunun az olması veya hiç olmaması

Cinsel ilişkiden veya diğer cinsel uyarılardan kaynaklanan ağrı

Vajina veya vulva kuruluğu

Vajinanın istem dışı daralması

Dört başlık altında incelediğimiz kadınlarda geç orgazmın nedenlerinden birini veya bir çoğunu taşıyorsanız geç orgazm sorunu şikayeti yaşamanız muhtemeldir.

Kadınlarda Geç Orgazm Sorununun Belirtileri

Orgazm, cinsel aktiviteyi teşvik etmeye yanıt olarak yoğun bir zevk duygusudur.

Seks sırasında vajinal penetrasyon dolaylı olarak klitorisi uyarır. Ancak bu, orgazm için yeterli bir uyarı olmayabilir. Birçok kadın, orgazma ulaşmak için klitorisin doğrudan manuel veya oral olarak uyarılmasına da ihtiyaç duyabilir.

Kadın orgazm bozukluğu, bunlardan herhangi birinin önemli bir şekilde yaşanması olarak tanımlanır:

Gecikmiş orgazm

Orgazm olmaması

Daha az orgazm

Daha az yoğun orgazmlar

Anorgazmi tanısı için karşılaşılan sorunlar ise şunlardır:

Ömür boyu, eğer hiç orgazm olmadıysan

Edinilmiş, orgazm olmayla ilgili yeni sorunlarınız varsa

Durumsal, yalnızca belirli durumlarda, belirli türde uyarılmalarla veya belirli partnerlerle orgazmla ilgili sorunlarınız varsa

Genelleştirilmiş, herhangi bir durumda orgazm sorununuz varsa

Cinsel karşılaşmalar sırasında her zaman orgazma ulaşamayan kadınlar genellikle bunu üzücü bulmayabilir. Bu durumda, orgazm olmaması bir bozukluk olarak kabul edilmez.



Ne zaman doktora görünmeli

Cinsel yaşamınız hakkında endişeleriniz varsa, özellikle de orgazm olma yeteneğinizle ilgili endişeleriniz varsa, her zaman için ilgili dokturunuza danışarak sağlık durumunuz hakkında bilgi alarak gerekli tedaviyi değerlendirebilirsiniz.