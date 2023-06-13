Kadınlarda geç orgazmın nedenleri, yetersiz cinsel uyarılmalar ve bazı hormonel bozukluklar sebebiyle kaynaklanabilir. Geç gerçekleşen veya hiç orgazmlar ise cinsel hayat açısından önemli bir sorun belirtisidir. Orgazm sorunu yaşayan ve bu sorunlarla ilgili ciddi sıkıntı yaşayan kadınlara anorgazmi teşhisi konulur.
Kadınlar arasında orgazm sıklığı ve yoğunluğu değişir. Ayrıca, herhangi birey için orgazm bir zamandan diğerine farklı gerçekleşebilir. Orgazm olmak için gereken uyarının türü ve miktarı da değişkenlik göstermektedir.
Kadınlarda geç orgazm, sık rastlanan ve süreklilik arz etmedikçe önem taşımayan bir durumdur. Geç orgazm problemi ile genellikle karıştılan “Anorgazmi” ise hiçbir şekilde orgazm olamamak anlamına gelir.
Kadınlarda Geç Orgazmın Nedenleri
Birden fazla faktör kadınlarda geç orgazma neden olabilir. Bunlar, ilişki veya yakınlık sorunları, kültürel faktörler, fiziksel veya tıbbi koşullar ve ilaçları içerir. Tedaviler, cinsel uyarım, cinsel güçlendirme cihazları, bireysel veya çift terapisi ve ilaçlar hakkında değişiklikler içerebilir.
Cinsel uyarılma ve orgazm, çeşitli fiziksel, duygusal, duyusal ve psikolojik faktörlere verilen karmaşık tepkilerdir. Bu alanlardaki herhangi bir zorluk, orgazm olma yeteneğinizi etkileyebilir.
İşte başlıca kadınlarda geç orgazm nedenlerine yol açan sorunlar;
Kişisel ve psikolojik faktörler
Geçmiş deneyimler, davranışlar, geçmiş veya zihinsel sağlık, orgazm sorunlarına katkıda bulunabilir. Bunlar şunları içerir;
- Geçmişteki cinsel veya duygusal istismar
- Cinsel uyarılma veya etkileşimler hakkında bilgi eksikliği
- Zayıf vücut imajı
- Seks hakkında suçluluk veya utanç
- Cinsiyetle ilgili kültürel veya dini inançlar
- Mali sorunlar veya sevilen birinin kaybı gibi stres faktörleri
- Anksiyete veya depresyon gibi zihinsel sağlık koşulları
İlişki faktörleri
Seks partnerinizle ilgili sorunlar, orgazm sorunlarına katkıda bulunan faktörler olabilir. Bunlar şunları içerebilir:
- Duygusal yakınlık eksikliği
- Çözülmemiş çatışmalar
- Cinsel ihtiyaç ve tercihlerin zayıf iletişimi
- Sadakatsizlik veya güven ihlali
- Yakın partner şiddeti
- Partnerin cinsel fonksiyon bozukluğu
Fiziksel nedenler
Birbirinden farklı çeşitli hastalıklar, fiziksel değişiklikler ve ilaçlar orgazmı etkileyebilir:
- Sağlık koşulları: Diyabet, aşırı aktif mesane veya multipl skleroz gibi uzun vadeli durumlar, orgazm bozukluklarına katkıda bulunan veya bunları karmaşıklaştıran faktörler olabilir.
- Jinekolojik tedaviler: Histerektomi veya kanser ameliyatı gibi jinekolojik ameliyatlardan kaynaklanan doku hasarı, orgazm olma yeteneğini etkileyebilir.
- İlaçlar: Tansiyon ilaçları, antipsikotik ilaçlar, antihistaminikler ve antidepresanlar – özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) dahil olmak üzere birçok reçeteli ve reçetesiz ilaç orgazmı engelleyebilir.
- Alkol ve sigara: Alkol sinir sistemini baskılar ve orgazm olma yeteneğini engelleyebilir. Sigara içmek, cinsel organlarınıza giden kan akışını sınırlayabilir ve orgazm olma yeteneğinizi etkileyebilir.
- Vücutta yaşa bağlı değişiklikler: Menopozdan sonra veya daha sonraki yaşamda vücuttaki değişiklikler, çeşitli cinsel işlev bozukluklarına katkıda bulunabilir.
Cinsel bozukluklar
Anorgazmi yaşayan kadınların bir veya daha fazla cinsel sorunu olabilir. Bunlar, orgazm sorununa katkıda bulunabilir veya sorunu karmaşıklaştırabilir. Bu koşullar şunları içerir:
- Cinsel uyarılma ile ilgili sorunlar
- Seks arzusunun az olması veya hiç olmaması
- Cinsel ilişkiden veya diğer cinsel uyarılardan kaynaklanan ağrı
- Vajina veya vulva kuruluğu
- Vajinanın istem dışı daralması
Dört başlık altında incelediğimiz kadınlarda geç orgazmın nedenlerinden birini veya bir çoğunu taşıyorsanız geç orgazm sorunu şikayeti yaşamanız muhtemeldir.
Kadınlarda Geç Orgazm Sorununun Belirtileri
Orgazm, cinsel aktiviteyi teşvik etmeye yanıt olarak yoğun bir zevk duygusudur.
Seks sırasında vajinal penetrasyon dolaylı olarak klitorisi uyarır. Ancak bu, orgazm için yeterli bir uyarı olmayabilir. Birçok kadın, orgazma ulaşmak için klitorisin doğrudan manuel veya oral olarak uyarılmasına da ihtiyaç duyabilir.
Kadın orgazm bozukluğu, bunlardan herhangi birinin önemli bir şekilde yaşanması olarak tanımlanır:
- Gecikmiş orgazm
- Orgazm olmaması
- Daha az orgazm
- Daha az yoğun orgazmlar
Anorgazmi tanısı için karşılaşılan sorunlar ise şunlardır:
- Ömür boyu, eğer hiç orgazm olmadıysan
- Edinilmiş, orgazm olmayla ilgili yeni sorunlarınız varsa
- Durumsal, yalnızca belirli durumlarda, belirli türde uyarılmalarla veya belirli partnerlerle orgazmla ilgili sorunlarınız varsa
- Genelleştirilmiş, herhangi bir durumda orgazm sorununuz varsa
Cinsel karşılaşmalar sırasında her zaman orgazma ulaşamayan kadınlar genellikle bunu üzücü bulmayabilir. Bu durumda, orgazm olmaması bir bozukluk olarak kabul edilmez.
Ne zaman doktora görünmeli
Cinsel yaşamınız hakkında endişeleriniz varsa, özellikle de orgazm olma yeteneğinizle ilgili endişeleriniz varsa, her zaman için ilgili dokturunuza danışarak sağlık durumunuz hakkında bilgi alarak gerekli tedaviyi değerlendirebilirsiniz.