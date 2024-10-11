İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsü alev aldı. Olayda yaralanan veya ölen kimse olmamasına rağmen, otobüs içindeki yolcular hızla tahliye edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mor Menekşe Sokak'ta meydana geldi. 34 TP 2892 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve bu duman kısa sürede alevlere dönüştü. Şoför, yangını fark ettikten sonra aracı yolun sağına çekerek tüm yolcuları indirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otobüsün motor kısmı tamamen yandı. Polis ekipleri, olay yerinde trafiği düzenlerken, yangınla ilgili de soruşturma başlattı.

Yangını gören vatandaşlardan Muhammed Karagöz, "Otobüs bir anda motor kısmından alev aldı. Yolcular hızlıca tahliye edildi. Neyse ki kimse yaralanmadı," dedi.