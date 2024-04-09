GetirYemek, Türkiye’nin Ramazan ayı lezzet tercihlerini açıkladı. İftarda geçen yıl olduğu gibi tavuk lezzetleri ilk sırada yer alırken, sahurda ise lahmacun zirveye geri döndü. Çorbalarda mercimek birinciliğini korudu. Fırın sütlaç popülerliğini devam ettirse de soğuk baklava sürpriz bir çıkış yaptı.

Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek, Ramazan ayı boyunca kullanıcılarının verdiği siparişleri inceledi.

Türkiye mercimek çorbası, tavuk dürüm ve sütlaçtan vazgeçmiyor

“Acıktıysan GetirYemek” sloganıyla kullanıcılarının acıktıkları her an, en sevdikleri restoran ve lezzetlerle buluşturan GetirYemek, iftar ve sahur vakitlerinde en çok tercih edilen lezzetleri açıkladı. Ramazan ayı boyunca kalabalık sofralarda bir araya gelen Türkiye, iftar saatlerinde en çok tavuk tantuni dürüm sipariş ederken, onu tavuk döner dürüm ve Adana dürüm izledi.

Tatlı tercihinde ilk sırayı son iki yılın değişmezi fırın sütlaç alırken, künefe sürpriz bir çıkışla ikinciliğe yerleşti. Mercimek çorbası zirveyi kaptırmazken, ikinci sırada tavuk suyu çorba ve üçüncü sırada kelle paça çorbası yer aldı.

Sahurda tatlı tercihi şaşırttı

Ramazan’da normal hayat akışında tatlı bir değişikliğin yaşadığı sahurda da acıkanlar GetirYemek üzerinden sipariş vermeye devam ederken, sahur mönüsünde lahmacun, tavuk tantuni ve döner dürümün önünde birinci oldu.

Çorbalarda mercimek ve tavuk suyu çorba iftardaki gibi ilk iki sırayı korurken, üçüncü sırada ise ezogelin çorbası yer aldı. Tatlılarda son yıllarda hafifliğiyle popüler olan soğuk baklava sahurda ilk sıraya yerleşerek, künefe ve fırın sütlacın önüne geçti.