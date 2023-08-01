Dünyanın en geniş çerçeveli üniversite sıralama sistemi olan ve İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren araştırma grubu Cybermetris Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen, yaklaşık 32 bin dünya üniversitesinin sıralandığı Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları, Temmuz 2023 verileri yayımlandı.

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları, 2023 yılı ikinci yarı verilerinde dünya üniversiteleri arasında 2 bin 329’uncu sırada listelenerek yılın ilk yarı verilerine göre 213 basamak yükseldi. Son üç yıl içindeki yükselişini sürdürmeye devam eden İGÜ, Türkiye üniversiteleri arasında geçen yılın Temmuz ayı verilerine göre 68 basamak, 2023 Ocak ayı verilerine göre ise 12 basamak atlayarak Türkiye’deki 209 Yükseköğretim kurumu arasında 56’ncı sırada yer aldı.

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları; her yıl iki kez, altı ayda bir Ocak ve Temmuz aylarında tüm üniversiteleri değerlendiren bağımsız, objektif ve açık bilimsel bir çalışma sunan Yükseköğretim Kurumları’nın en bilinen akademik sıralamalarındandır. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nın asıl amacı; üniversiteler tarafından üretilen bilimsel ve kültürel bilginin tüm topluma aktarımını önemli ölçüde artırmak için “Açık Erişim” girişimlerini destekleyerek akademik web varlığını teşvik etmektir.

Türkiye üniversiteleri arasında 56’ncı sırada yer aldı

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), yeni teknolojilerin üretimine katkı sağlayarak; bilim ve Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen İGÜ, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda 2023 yılı ikinci yarı verilerinde 2329’uncu sırada listelenerek yılın ilk yarı verilerine göre 213 basamak yükseldi.

Türkiye üniversiteleri arasında ise geçen yıla göre 68 basamak atlayarak, 56’ncı sırada yer aldı. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda son üç yıl içindeki yükselişini sürdüren İGÜ; bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda yaptığı atılımlarla küresel ölçekte başarılar sağlıyor.

Son üç yıldır Webometrics tarafından yayımlanan dünya üniversiteleri sıralamalarında tüm kategorilerde yükselme başarısı gösteren İGÜ; Mükemmeliyet Kategorisi’nde 2023 yılı Ocak ayı verilerine göre 258 basamak birden yükselerek dünyada 1916’ncı olarak sıralanırken; Etki (Görünürlük) Kategorisi’nde ise yine aynı yılın ilk yarı verilerine kıyasla 819 sıra yükselerek 6 bin 861’inci olarak dünya üniversiteleri arasında yerini aldı.