12 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de 5. Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konferansa ilişkin açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği İdari İşler Müdürü Hüseyin Aydın şunları kaydetti: “Soykırımın yıl dönümünde; İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman ATALAY ve Mavi Marmara Gazisi Şahin İbrahim Güleryüz ile geçmişten bugüne işgalci İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliamları ve yaşanılan süreci bütünü ile ele alacağımız “Gazze Dayanışma Gecesi”ne tüm halkımız davetlidir.”

Kaynak: bülten