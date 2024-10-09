İhlas Koleji, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında öğrencilerini geleceğe hazırlamak için büyük bir adım atıyor. Okul öncesi, 1 ve 5. sınıflarda başlayan proje kapsamında STEM proje ekibi, aldıkları eğitimle sınıflarında yenilikçi projeler uygulamaya başladı. Bu projeler, öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirerek, onları 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlıyor.

STEM eğitimine gönül veren öğretmenler, sınıflarında teknoloji ve bilimin gücünü öğrencilerine aktarmak için heyecanla çalışıyor. Dönem sonunda düzenlenecek STEM fuarı ile öğrencilerin hayal gücünü ve üretkenliklerini sergileyebileceği projeler görücüye çıkacak. Fuar, geleceğin bilim adamlarına ilham olacak önemli bir etkinlik olacak. Öğrenciler, fuarda sergilenecek projelerle aynı zamanda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma fırsatı yakalayacaklar.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, okullarındaki STEM çalışmalarını yürüten öğretmenlerle Bahçelievler Kampüsü’nde bir araya geldi. Okur, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti. Öğretmenlerin başarılı çalışmalarından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Okur, öğrencileri geleceğe hazırlamak için yeni projelerin de müjdesini verdi. Bunun bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Okur, “Okullarımızda STEM çalışmalarını farklı branşlardan öğretmenlerimiz koordineli olarak yapıyor. Bu, bir ekip işi. Öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmek adına çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bugün de değerli öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür belgelerini takdim ettim” dedi.

STEM nedir?

STEM, İngilizce "Science, Technology, Engineering and Mathematics" (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. STEM eğitimi, bu dört disiplini bir arada ele alarak öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme, iş birliği ve üretkenlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi, öğrencilere bu disiplinler arasındaki bağlantıları ve gerçek dünya problemlerine nasıl çözümler üretebileceklerini öğretir. Bu yaklaşım, öğrencilere 21. yüzyılın iş dünyasında ve teknolojiye dayalı hayatlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmayı amaçlıyor.