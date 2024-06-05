İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Afrika ve Asya’da kurban kesim faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

İhlas Vakfı Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışında kurban kesimi için hazırlıklarını tamamladı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfın kurban kesim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Aydın, vakıf olarak Afrika ve Asya’da kurban kesimi yaptıklarını söyledi. Kurban hisse bedelleri ile ilgili de bilgi veren Aydın, yurt içi kurban hisse bedelinin 11 bin TL, yurt dışında ise 3 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

‘‘Büyük baş hayvanın iki yaşını doldurmuş olması gerekli’’

Kurbanlıkların hangi vasıflara göre seçildiği konusunda bilgi veren Aydın, ‘‘Büyük baş hayvanın iki yaşını doldurmuş olması lazım. Kurban olarak seçtiğimiz hayvanların dişlerine bakıyoruz. İki yaşını dolduran büyükbaş hayvan alt çenedeki iki dişini döker ve iki büyük diş çıkar. Buna Anadolu’da kapak atmak denir. Bu gerçekleşmişse hayvan kurban olarak kesilebilir’’ dedi.

Asya ve Afrika’dan toplam 5 ülkede kurban kesimi

Kurban etlerinin dağıtımına ilişkin de açıklamalarda bulunan Aydın, ‘‘Kesilen kurban etlerini yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurtlarımızdaki öğrencilere ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırıyoruz. Afrika’da Uganda, Çad, Somali’de; Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da kurban kesimi yapıyoruz. Afrika ve Asya’da kurban etlerini Kuran-ı Kerim kurslarına medreselere dağıtıyoruz. Kesim yaptığımız yurt dışı ülkelerde havalar çok sıcak, organize olabildiğimiz ülkelerde kurban kesimi yapıyoruz. Kurban etlerinin o sıcaklıklarda zayi olmaması için aynı gün dağıtımını gerçekleştiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

Aydın, ‘’Kurban kesimlerini İhlas Vakfı vesilesiyle yaptırmak isteyen hayırseverler İhlas Vakfı’nın web sitesinden bize ulaşabilirler. Telefon numaralarımızdan da bize ulaşabilirler. Vekaleti aldıktan sonra kurban kesim işlemlerini yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında kestiğimiz kurbanların video görüntülerini kurban bağışı yapan kişilere gönderiyoruz’’ ifadelerini kullandı.