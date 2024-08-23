Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, maliyetinin daha uygun olmasından dolayı yurtları araştırmaya başladı. Konuya ilişkin bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "İhlas Vakfı gibi kamu yararına çalışan vakıfların yurtlarında kalan öğrencilere devlet beslenme ve barınma yardımı ödüyor. Türkiye’de 30’u aşkın yurdumuz var. Öğrenciler ailelerini alıp yurtlarımızı gezip görebilirler" dedi.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler barınma telaşına girdi. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptıracağı şehirde maliyetinin daha uygun olmasından dolayı yurtları tercih ediyor. Öte yandan kamu yararına çalışan vakıf/dernek yurtlarında kalan öğrencilere devlet desteği de sağlanıyor. İhlas Vakfı’nın yeni dönem yurt başvuruları başladı. Yurtlar hakkında detaylı bilgiye ihlasvakfi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Konuya ilişkin bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı’nın vergi muafiyet belgesine sahip kamu yararına çalışan bir kuruluş olduğunun altını çizerek, "İhlas Vakfı gibi kamu yararına çalışan vakıfların yurtlarında kalan öğrencilere devlet beslenme ve barınma yardımı ödüyor. Geçen sene bu tutar 4 bin 100 liraydı, bu yıl 5 bin 500-6 bin lira civarı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Aydın, "Tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Şu anda öğrencilerin barınma telaşı başladı. İhlas Vakfı’na gelen öğrenciler 3 kişilik odada kalıyor. Bir kişi için 10 bin lira ancak yarısını zaten devlet karşılıyor. Bunun dışında her gün 3 öğün yemek yiyebiliyor. Öğrenciler, onun dışında internet, sıcak su, elektrik, doğalgaz gibi imkanlara herhangi bir ücret ödemiyor, bu imkanlardan faydalanabiliyor. Ayrıca öğrenciler etüt odalarında dilediği saatte ders çalışabiliyor. Türkiye’de 30’u aşkın yurdumuz var. Öğrenciler ailelerini alıp yurtlarımızı gezip görebilirler" dedi.

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim yurtlarımıza başvuru yapmak isteyen öğrenciler web sitemizden hangi yurda gitmek istediklerine bakabilirler. Web adresimiz ihlasvakfi.org.tr üzerinden tüm bilgilere ulaşabilirler."