Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ihracatçı firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu desteklemek amacıyla hayata geçirilen Responsible Programı’nın tanıtımı, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - UİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, ihracat yapan firma temsilcilerine Responsible Destek Programı anlatıldı.

Programın açılışında konuşanUludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum küresel rekabette en belirleyici parametre haline geldiğini vurgulayan Prof.Dr. Senih Yazgan, “Bu kapsamda; sektörlerin sürdürülebilirlik konusunda yeşil dönüşümü sağlayabilmesi için farkındalığın sağlanması, mevcut durum analizinin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, sürdürülebilirlik yol haritasında yer alan projelerin hayata geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı verilmesi, sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli seviyenin üzerindeki firmalara “Responsible®” markasının kullanımına izin verilerek, üretici ve tüketicide farkındalık yaratılması ile firmaların ulusal, uluslararası fonlara ve diğer devlet teşviklerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Responsible Programı biz ihracatçılar için büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

“İHRACAT ALANINDA ÖNEMLİ BAŞARILARIMIZ VAR”

Programda Responsible Destek Programı hakkında bilgiler veren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yardımcısı Bülent Tuncer ise Türkiye’nin ihracat alanında önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Yeşil Mutabakat’a uyum desteği projesi kapsamındaki programın herkes için önemli olduğunu belirten Tuncer, "Küreselleşen dünyada yaşanan değişimleri hepimiz hissediyoruz. Kritik bir dönemden geçiyoruz. 2003 – 2023 yılları arasında yaşanan tüm değişimlere rağmen ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,4 oranında büyümesi ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Ürün çeşitlerimiz, üretim kabiliyetlerimiz, nitelikli iş gücümüz, genç ve üretken nüfusumuz ile pazarlara olan yakınlığımız ihracattaki gücümüzü sağlıyor. Nitekim 2024 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 5,7’lik büyümenin 1,6 oranındaki kısmı yine ihracattan geldi. Ülkemizin geniş ve kaliteli ürün çeşitliliği, esnek ve hızlı üretim kapasitesi, zamanında teslimat anlayışı ve stratejik pazarlara olan yakınlığı bize rekabet avantajı sağlayarak küresel pazarlarda öne çıkmamızı sağlıyor. 2023 yılında küresel anlamda yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen ihracatımızın 255,4 milyar dolar seviyesine çıktığını ve orta vadeli plan hedeflerimizin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

Tuncer, yatırımcıların yeni destinasyonlar aradıkları bu dönemde Türkiye’nin en çok yatırım alan 4. Avrupa ülkesi olduğunu kaydederek, "2024 yılında ihracatçılarımıza yönelik olarak kullanmak üzere ihracatçımızın her alanına destek vermeye çalışıyoruz. 2023 yılında yaklaşık 23 bin ihracatçımıza 9,2 milyar değerinde destek ödemesi yaptık. 2024 yılı için 16,2 milyar TL bütçemiz var ve sonuna kadar kullanacağız.80 farklı ülkede 1800’ün üzerinde uluslararası nitelikteki fuara katıldık. 60 farklı ülkeden 350’den fazla alım ve ticaret heyeti getirdik. 41 farklı sektöre yönelik Turquality tanıtım projeleri, 184 UR-GE projesi ile ihracatımızı arttırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Responsible Programı hakkında bir bilgilendirme videosu izlenirken, program, soru-cevap bölümü ile son buldu.