Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, ihracatçılara verilen hususi damgalı (yeşil) pasaportun iade şartları sıkılaştırıldı. Pasaport alma koşullarını kaybeden firmaların yetkilileri, pasaportu derhal iade edecek ve ihlal durumunda 4 yıl boyunca yeni pasaport alamayacak.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Şubat 2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapıldı.

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 10’uncu maddesinde yapılan düzenlemeyle, yeşil pasaportun iade süreci ve yaptırımları yeniden şekillendirildi.

PASAPORT İADESİ “DERHAL” YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, hususi damgalı pasaport alma şartlarından herhangi birini kaybeden firma yetkililerinin, pasaportlarını 15 gün içinde iade etme zorunluluğu “derhal iade” olarak değiştirildi.

Bu değişiklikle, iade sürecinde gecikmelere tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

İHLALDE 4 YIL PASAPORT YASAĞI

Karara göre, iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya pasaport alma koşullarını ihlal eden firma yetkilileri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (a) bendinin 4’üncü ve 7’nci paragraflarında belirtilen suçlardan mahkum olmaları halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

Bu durumda, yalnızca ilgili firma yetkilisi değil, firmanın diğer yetkilileri de 4 yıl boyunca hususi damgalı pasaport alamayacak.