Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. 3 haftalık aranın ardından saat 15.50'de Beştepe'de toplanan Kabine, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı önemli açıklamalarla sona erdi. Erdoğan, "2 yıldır uygulanan programı 2024 sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlardır:

*Yıldız Sarayı Açılışı ve Tavsiyeler:* Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıllık titiz bir çalışma sonucunda yeniden ihya edilen Yıldız Sarayı'nın 19 Temmuz'da kapılarını açtığını ve şimdiye kadar 100 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Gençlerin bu önemli mirası görmelerini tavsiye etti. Ayrıca, Edirne Sarayı'ndaki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

*HIT-30 Programı:* HIT-30 programı ile milli teknoloji hamlesine yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, 30 milyar dolarlık kaynağın yüksek teknolojik yatırımlara yönlendirileceğini söyledi. İş dünyasına seslenen Erdoğan, hükümetin üretici ve çalışanların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

*Ayder'de Çarpık Yapılaşma:* Ayder'in korunmasının önemine değinen Erdoğan, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceklerini ifade etti.

*Bölgesel Gelişmeler:* Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 10. ayını doldurduğunu ve Batılı aktörlerin İsrail'in esiri olduğunu belirtti. Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu ve İsrail'in soykırım politikalarına en net tepkiyi verdiğini vurguladı.

*İhracat Rekorları:* Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta tarihinin en yüksek temmuz ayı rakamına ulaştığını ve dış ticaret açığının yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara indiğini belirtti. Yıl sonu hedeflerinin 267 milyar dolar ihracat olduğunu ifade etti.

*Turizm Başarıları:* Türkiye'nin turizmde büyük başarılara imza attığını belirten Erdoğan, 2024 yılının ilk 6 ayında turist sayısının 26 milyona ulaştığını ve turizm gelirlerinin arttığını söyledi. Yıl sonunda 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon turist sayısını hedeflediklerini açıkladı.

*Enflasyon Mesajı:* Enflasyon oranlarındaki düşüşün ümit verici olduğunu belirten Erdoğan, yıl sonunda enflasyonu hedeflerle uyumlu oranlara indireceklerini söyledi.

*Aile Destek Programı:* Erdoğan, Türkiye Aile Destek programının 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bu program kapsamında dar gelirli ailelere toplamda 88,2 milyar TL destekte bulunulduğunu belirtti.

*Diplomasi Başarıları:* Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel diplomasinin kalbinin attığı bir yer haline geldiğini söyledi. MİT'in arabuluculuğunda 26 kişinin değişimi ile sonuçlanan büyük esir takasından bahsederek, MİT'in isimsiz kahramanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin emin ellerde yoluna devam ettiğini ve ekonomik hedeflerine ilerlediğini vurguladı.