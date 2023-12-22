Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bir depoda yüklü miktarda kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirdi. Depodan 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makaron çıkarıldı. Emniyetteki sayım işlemleri devam eden kaçak tütün ve sigara ile ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kaçak tütün ve sigara operasyonlarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Camikebir Mahallesindeki bir pasajda bulunan depoda kaçak sigara tütün ve makaron olduğu ihbarını aldı.

Savcılık talimatı ile arama

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile depoda arama gerçekleştirdi. Depoda yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve kaçak sigara ele geçirildi.

İki kamyonet malzeme çıkarıldı

Polis ekipleri depodan iki kamyonet dolusu kaçak tütün, makaron ve kaçak sigara çıkardı. Kamyonetlerle Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen malzemeler polis ekipleri tarafından sayımı yapılmaya başladı. Öte yandan kaçak sigara ve tütün ile ilgili olarak savcılık 2 kişi ile ilgili işlem başlattı.

7 bin 320 paket dolu makaron, 283 kilo tütün 125 bin boş makaron

İki kamyonet dolusu malzemenin çıkarıldığı depodan 7 bin 320 paket doldurulmuş makaron, 125 bin paket boş makaron ele geçirilirken, 283 kilogram da kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca depoda 7 bin 50 adet de sahte bandrol ele geçirildi. Polis ekipleri savcılığın talimatı ile iş yeri sahibi de gözaltına alındı.