Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Karsak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karsak mahallesinde yaşayan Ali Durmuş (78) 16 SIS 19 plakalı traktörü ile kendisine ait zeytin bahçesinden dönerken arazi yolundaki bir köprüden geçmek istedi. Bu esnada yağmurdan dolayı çamurlaşan ve kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör köprüden dere yatağına yuvarlandı. Sürücü Ali Durmuş ters dönen traktörün altında kalarak sıkıştı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri, UMKE Ekipleri itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörü kaldırmak mümkün olmayınca olay yerine bir vinç sevk edildi. Vinç tarafından kaldırılan traktörün altında sıkışan yaralı sürücü buradan çıkarılarak ambulansa sevk edildi. Ağır yaralı durumda bulunan Ali Durmuş buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Ali Durmuş’un yakınları olay yerinde kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.