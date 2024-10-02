Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) ve Keşan Motosiklet Kulübü üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Gökçetepe Tabiat Parkında bir araya geldi. ''İki Teker, Dostluğu Akort Eder'' konulu sezon sonu yaza veda kampında iki derneğin üye ve aileleri sezonun son yazdan kalma güzel deniz havasının doyasıya tadını çıkardı. Etkinliğe çevre il ve ilçelerden de katılım olduğu gözlendi. Temel amacı bisiklet ve motosiklet tutkunlarının dostluğunu pekiştirmek ve yeni dostluk köprüleri oluşturmak olan etkinlik oldukça güzel geçti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SARDOS ve Keşan Motosiklet Kulüp yetkilileri ortak açıklamada duygularını şu şekilde ifade ettİ:

“ İki teker bir kültürdür. Bizler bisiklet ve motosiklet sürücüleri olarak kaportası olmayan ve karayollarında her zaman ciddi sorunlar yaşayan ulaşım araçları kullanıyoruz. Ülke genelinde bu yılda maalesef yine birçok acı bisiklet ve motosiklet kazasına şahit olduk. Unutulmamalı ki bisiklet ve motosiklet de bir karayolu taşıtıdır ve diğer araçlarla aynı haklara sahiptir. Bizim kaportamız yok ve olabilecek kazalarda her zaman en fazla hasarı alan yine biz oluyoruz. Bunun yanında ülkemizde trafiğe giren araç sayısı arttıkça, kara yollarında da bir trafik karmaşası yaşanıyor. Bu sorunu çözmek için motosiklet ve bisiklete ilgi ile birlikte kullanıcı sayısı da artıyor. Diğer araç sürücülerinden bizlere nasıl saygı bekliyorsak, biz de aynı saygıyı göstermeliyiz. Trafikte kurallara uymalı ve diğer sürücülerin tepkisini alacak tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız. Kesinlikle motosiklet sürüş eğitimi alarak trafiğe çıkmalıyız. Başta kask olmak üzere sürücü güvenlik ekipmanlarını kullanmaktan çekinmemeliyiz. Motorlu araç sürücü eğitim kurumlarından da bir ricamız var. Lütfen müfredatınıza beş dakikalık bir ekleme yaparak özellikle bisikletin bir karayolu taşıtı olduğunu ve diğer araçlarla aynı haklara sahip olduğunu sürücü adaylarına aktarınız.

Trafikte adabın, saygının , hoşgörünün hakim olduğu ve kazaların en aza indiği günleri görmekte hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Bu güzel ve anlamlı etkinlikte bir araya gelen tüm iki teker dostlarına ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde gerekli desteği vermekten çekinmeyen herkese teşekkür ederiz. Unutmayalım, ''Araçlar sizin, yollar hepimizin''