Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satım işlemlerinde zorunlu olacak. Nakit, havale veya EFT yöntemleri ile yapılan araç alım-satım işlemlerinde, noterliklerde taşıt devir işlemi, bu sistem üzerinden gerçekleştirilmeden yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre (X) noterlerde oluşabilecek yoğunluğu ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, alıcı ve satıcıların noter işlemine gitmeden önce sistemde gerekli adımları atmaları gerekiyor. Satıcılar, sisteme giriş yaparak hem kendilerine hem de alıcıya ve taşıta ait bilgileri kaydedecekler. Ardından, alıcıya SMS ya da e-posta yoluyla bir referans numarası gönderilecek. Alıcı bu referans numarasıyla sisteme giriş yaparak satıcının kaydettiği bilgileri onaylayacak ve taşıt bedelini sistemde belirtilen hesaba transfer edecek.

Bu sistem üzerinden ödeme yapılmadan noterlikler taşıt devrini gerçekleştirmeyeceği için, tarafların işlem sürecini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.