Bakanlık ilk tescil tarihinden itibaren olmak üzere 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını motosiklet satışı içinde gerçekleştirme kararı aldı. İkinci el motorlu kara taşıtları yönetmeliği resmi gazetede yapılan değişiklik ile birlikte yeniden yürürlüğe girdi.

Otomotiv sektöründe tüketicinin mağduriyetini önleyebilmek daha rekabetçi bir ortamda adil bir satış politikası oluşturabilmek için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Kararın Amacı Neydi?

Spekülatif olarak oluşan fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla Bakanlığın aldığı bu karar 6 ay 6 bin kilometre ibaresi ile birlikte paylaşıldı.

Motosiklet ticaretinde stokçuluğun önüne geçebilmek, haksız fiyat uygulamalarını ortadan kaldırabilmek için başlatılan bu yeni sistem gerekli görüldüğünde ek tedbirlerle desteklenecek.

O Tarihe Dikkat! Eğer Sizde…

Konuyla ilgili bakanlık yaptığı yazılı açıklamada “pazarlama ve satışta kısıtlamaya aykırılık teşkil edebilecek faaliyetlerin sınırlandırılması” cümlesini paylaşarak motosiklet satışlarının 6 ay 6 bin kilometre hükmüyle yapılacağına yer verdi.

Alınan karar doğrultusunda 1 Temmuz 2024 tarihi öncesinde ilk tescil tarihi 6 ay 6 bin kilometreyi geçmeyen tüm araçlar bu kısıtlama altında satışa sunulacak.