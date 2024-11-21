Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında aldığı tutuklama kararının adalet ve insanlık için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı 'gecikmiş ancak olumlu' bulduğunu ifade ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, adaletin tecellisi bakımından umut verici olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında alınan tutuklama kararının adalet ve insanlık için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yılmaz, "Filistin’de yaşanan insanlık ve savaş suçlarının son bulması ve adaletin tecelli etmesi için bu kararın yalnızca önemli bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz. Soykırım ve savaş suçları işleyen Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çabaya katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1859627299047453030

Uluslararası toplumu, bu kararı destekleyerek insan hakları ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet eden Yılmaz, Filistin halkının haklı ve meşru özgürlük mücadelesini de sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

TUNÇ: GECİKMİŞ ANCAK OLUMLU KARAR

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Netanyahu ve Galant hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarmasının Filistin’de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karar olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1859603952662196325

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

FİDAN: ADALETİN TECELLİSİ BAKIMINDAN UMUT VERİCİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tutuklama emrinin adaletin tecellisi bakımından umut verici olduğunu belirterek, "Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır" dedi.

https://twitter.com/HakanFidan/status/1859640449448726837