Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kurucu müdürlerle bir araya geldi

İl Müdürü Türkoğlu başkanlığında kurumlarınca vatandaşlar için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişi için kurucu müdürler bir araya geldi. İl Müdürü Türkoğlu, toplantıda mevcut işleyişin değerlendirilmesi, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Katılımcılar, kurum içindeki iletişimi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli görüş ve önerilerini paylaştı.

Ayrıca gelecekteki projeler ve hedefler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.