Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, özel bireyler ile bir araya geldi.

Bilecik’te bir dernekte özel gereksinimli bireyleri ziyaret eden İl Müftüsü Erhun, gençlere çiçek verdi. Engelli bireylerle yakından ilgilenen Müftü Erhun, “Bizler her daim sizlerin yanınızdayız. Gönüllerimiz bir, sevinçlerimiz bir. Hizmet alanımızla ilgili karşılaşacağınız her engeli kaldırmak için müftülük olarak üzerimize düşeni yapacağız. Rabbimizin herkese verdiği faklı bir imtihan var. Rabbim bizleri rızasına uygun yaşayarak cennetiyle şereflenenlerden eylesin” dedi.

Ziyaret esnasında Müftü Erhun’a Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ve müftülüğün Engelli Koordinatörü Asiye Karagöz eşlik etti.