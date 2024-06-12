Geçtiğimiz yıl ekim ayında toplam 93 STK’nın katılımıyla oluşturulan İnegöl İl Olma Platformu, şehrin potansiyelini raporlayarak siyasi parti genel merkezlerinde sunuma başladı. Bu kapsamda bugün İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ öncülüğünde; Yusuf Şehitoğlu, Ömer Faruk Demirtaş, Bahadır Bayraktar ve Bahri Sinan Yazaroğlu isimlerinden oluşan İnegöllü heyet, Ankara da siyasi parti Genel Merkezlerini ziyaret etti.

İyi Parti ve Saadet partisinin ardından İnegöl heyeti MHP Genel merkezini ziyaret etti. İnegöl heyetine MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve İlçe yönetimi de eşlik etti. İnegöl heyeti burada MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'la görüşerek hazırladıkları raporu sundu.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram şu ifadeleri kullandı;

"İnegöl İl Olma Platformu'nu Genel Merkezimizde ağırladık.

İl Olma Platformu Çalıştay Raporlarını Genel Sekreterimiz Sayın İsmet Büyükataman'a sundular.

MHP İnegöl İlçe Başkanlığı olarak İl Olma Platformu'nun çalışmalarını destekliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: HABER MERKEZİ