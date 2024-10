Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu, Sakarya İl Sağlık Müdürü ile İl Milli Eğitim Müdürü’nü ziyaret etti. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, muayenelerin yanı sıra, MR, tomografi, ultrason, endoskopi ve kolonoskopi gibi teşhis için önemli çekimlere yönelik verilen randevuların süresini mesai dışı çalışma ile kısalttıklarını ifade etti.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin yönetim kurulu ile bir süre önce Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Doç. Dr. Kayhan Özdemir ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Coşkun Bakırtaş’ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Müdür Özdemir, Sakarya’da sağlık konusunda yaşanan sıkıntılarını çözümlemek için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, “Bazı branşlarda muayene için yaşanan sıkıntıları mesai dışı dediğimiz 17.00-19.00 arası yapılan çalışma ile çözümledik. Şu anda mesai dışı poliklinik sayısı artınca haliyle randevu alamama gibi sorunu çözmüş olduk” dedi.

Gün sayısı indi

Aynı şekilde hastalıkların teşhisi ve tedavi için önemli olan MR, tomografi, ultrason, endoskopi ve kolonoskopi çekimlere yönelik uzun süre sonraya verilen randevuların süresini de mesai dışı çalışma ile kısalttıklarını ifade eden Özdemir, “Çekim için gün verme sürelerini oldukça düşürdük. Ama bunları daha da aşağıya çekmek için tüm hastanelerimizde büyük özveri gösteriliyor” diye konuştu.

Şehir hastanesi

Bin yataklı Şehir Hastanesi’nin inşaatının hızlı gittiğini ve 2025 yılı sonunda hizmete almayı planladıklarını vurgulayan Özdemir, “İlçe hastanelerimizde ise birçok hekim eksiğimizi giderdik, gidermeye de devam ediyoruz. Yeni atamalar oldukça bunları ilçeler bazında en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Hastanelerin deprem güvenliği açısından incelemesi bakanlık programına göre yürüyor. Karasu’da ek bir bina daha yapılacak. Sakarya’nın sağlık konusunda sorun yaşamaması için tüm hekimlerimizle, personelimizle özverili olarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmetleri için teşekkür ediyoruz

SGB Başkanı Müjdat Çetin’de insan yaşamının en önemli unsurunun sağlık olduğunu vurgulayarak, “Sakarya’da sağlık hizmetlerinin en iyi şartlarda verilmesi şüphesiz hepimizin ortak arzusudur. Zaman zaman yoğun bakım ve bazı branşlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda biz de Sakarya basını olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sakarya sağlık camiasına nezdinizde hizmetleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sakarya’da deprem güvenliği olmayan okul kalmadı

Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde konuşan Coşkun Bakırtaş, Sakarya’nın milli eğitim konusunda daha iyi duruma gelmesi için çalıştıklarını ve şu an için Sakarya’da deprem güvenliği olmayan okul kalmadığını ifade etti. Bakırtaş, “Milli eğitim camiası olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda en iyi eğitimi alması için tüm gayretimizle çalışıyoruz” derken, SGB Başkanı Müjdat Çetin ise Sakarya adına hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların çalışanlarını takdir ettiklerini belirterek, “Sizlere görevinizde başarılar diliyoruz. Sakarya basını olarak her zaman şehrimize yönelik yapılacak her türlü hizmete katkı sağlamaya hazırız” diye konuştu.