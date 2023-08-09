İlaç almak için eczaneye giden bazı hastalar, bir süredir normalden yüksek fiyat farkları yaşıyor. Bu durumun nedeni, bazı ilaç firmalarının 100'den fazla defa kamu kurumlarından vermiş oldukları indirimlerden vazgeçmiş olmalarıdır. Bu ilaçlar arasında kanser, epilepsi ve tansiyon ilaçları bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "SGK, geri ödeme listesi olan ilaçlar için firmalardan bir indirim talep ediyor, firmalar da vermeyi taahhüt ediyolar ve mevzuat gereği zorunlu bi uygulama oluyor. Yaklaşık 100 ilaçta kurum istontosunu ilaç firmaları uygulamaktan imtina ediyolar" şeklinde belirtti.

O ilaçlar arasında kanser, epilepsi, göz ve tansiyon ilaçları da var.

Arman Üney, "Kronik bağırsak, örnek vermek gerekirse bir kutusundan 500 lira fiyat farkı çıkıyor. 3 ayda 6 kutu kullansa hastanın 3 bin lira ödemesi gerekiyor. Bu ilaçların eş değerleri yok yani yerine hasta başka bir ilacı alarak fark ödemeden alamıyor" şeklinde ifade etti.

Eczacılar da hastaların ilaç alırken sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Erdoğan Şatır, "Normal tansiyon ilacında 300-400 lira fiyat farkı çıkmaya başladı. Kutu adetlerini indiriyorlar 'bir kutu alalım önümüzdeki ay bakalım' diyorlar. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor, hiç alamayanlar da var" diye belirtti.