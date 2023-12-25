İlk yarıda iç sahada çok kritik maçlar kazandık. Fakat son oynadığımız Etimesgut Belediyespor karşında aldığımız galibiyet gibi inanın hiçbiri olmadı.

Adeta ilaç gibi gelen 3 puan. Hem alt sıralardan biraz daha yukarı çıkmamızı sağladı. Bana göre ümit yok ama kimilerine göre play-off hattını güçlendirdi. Seyircinin olmadığı fakat bana göre en fazla taraftarın gerektiği bir maç olan Etimesgut karşısında takım istekli başladı. Rakibin kaçırdığı bir adım ileri gidersek kaleci Bekir’in kurtardığı pozisyon bana göre oyun olarakta moral olarakta ilerleyen dakikalar adına bizi ayakta tuttu.

Sahada bütün oyuncuların niyeti halisti. Maç bitmeden gitsek modunda hiçbir oyuncu yoktu. Fakat atlamayalım Cengiz tutuk başladığı maçta golün hazırlayıcısı oldu. Bir nevi hatasını affettirdi. Ama her zaman bu iş böyle olmaz.

Maçın hakemi konuk takım adına bir penaltıyı es geçti, söylememiz gerek. Geçen hafta oyuna girdikten sonra oynadığı futbolla eleştiri alan Samet Karakoç maçın Furkan ile birlikte adeta kilit adamı oldu, tebrik edelim. Fakat yine de söylemek gerek oyuncu değişiklikleri yarım elma gönül almadan başka bir şey değildi.

Özellikle oyunun son bölümlerinde Uğur’un yerine Emre Toptan son dakikada ise Furkan Arda değişikliği tamamen fayda sağlamayan değişiklikleri oldu. Bu oyuncular kaliteli rakip son bölümlerde özellikle gol attığımız dakikaların ardından baskıyı arttırdı. O an hamle olsa bana göre faydası daha fazla olacaktı. Ama baştan söylediğimiz gibi kazandığımız bir maçın da çok ince ayrıntılarına takılmamak gerek. Biz bunları zira sezon başından beri görüyoruz.

Şimdi alınan kongre kararı var ve neler olacağını işin açıkçası kimse kestiremiyor. Umarımda bu iş takım kadrosuna yansımaz. Eğer yönetim gelecek adına fayda sağlamak istiyorsa transfer yapmadan doğru hamle ile küçülmeye gitmeli ve sezonu bitirmeli. Yoksa teknik heyet 5 transfer istiyor diye havuz derinliğine bakmadan atlarsak sonumuz pek hayra alamet olmaz diye düşünüyorum…