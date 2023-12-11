Bursa'daki Orhaneli Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi, KPSS şartı aranmaksızın belediye bünyesinde bulunan şirketlere personel alımı yapacağını duyurdu.

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kadrolu olarak istihdam edilmek üzere bir temizlik işçisi arayışında. Haftada 45 saatlik bir çalışma süresini içeren bu pozisyon için adaylardan, Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet etme koşulu aranıyor.

Başvuru Tarihleri: 12/12/2023 - 14/12/2023

YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yenişehir ilçesi sınırları içinde en az üç yıl ikamet etmiş olan adaylar arasından, KPSS şartı aranmaksızın 25-35 yaş aralığında yardımcı hizmet görevlisi istihdam edecektir. Bu kapsamda yapılan duyuruda, başvuruların 8 Aralık 2023 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında kabul edileceği belirtilmiştir.

Başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar arasında sürücü belgesine sahip olma zorunluluğu da bulunmaktadır. Yani, başvuran adaylardan, yardımcı hizmet görevlisi pozisyonunda değerlendirilmek üzere, sürücü belgesi sahibi olmaları talep edilmektedir.

ORHANELİ BELEDİYESİ

Orhaneli Belediyesi, KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştireceği yeni personel alımı ile toplamda 11 kişiyi bünyesine katmaya hazırlanıyor. Belediye tarafından yapılan duyuruda, 2 büro personeli, 2 garson, 2 inşaat ustası, 1 iş makinesi operatörü, 1 sıhhi tesisatçı ve 3 temizlik personeli pozisyonlarına istihdam sağlanacağı belirtilmiştir.

Başvuruların 7 Aralık 2023 ile 19 Aralık 2023 tarihleri arasında kabul edileceği ifade edilen ilanda, adaylardan KPSS şartı aranmayacak olup, farklı branşlarda ve pozisyonlarda nitelikli personel arayışı içerisinde olunduğu vurgulanmaktadır.