İleri evredeki bunama hastaları genellikle yatağa bağımlı ve idrar kaçırdığının farkında olmayan, benzer şekilde dışkı kaçırabilen hastalar olabiliyor. Böyle bir durumda alt bezi kullanmak durumunda kalıyoruz. Genellikle kateteri tercih etmiyoruz. İdrar yoluna sonda konmasını genellikle tercih etmiyoruz. Çünkü sondanın kendisi enfeksiyon kaynağı oluyor. Alt bezi genellikle bu anlamda daha tercih edilen bir yöntem olacaktır. Bazen bası yarası olabilir.

Özellikle cilt nemli kaldığında, idrarın ve dışkının da tahriş edici etkisiyle bası yaralarının önüne geçmek adına eğer bir kızarıklık olmuşsa veya bası yarası ortaya çıkmışsa, deri bütünlüğü bozulmuşsa kısa süreli kateter yani idrar sonrası yapabiliriz. Bunun dışında normalde idrar sondası uygulamayı tercih etmiyoruz. Tuvalet temizliğinde asıl hedef idrarını ve dışkısını yaptıktan hemen sonra temizlemek olmalıdır. Çünkü uzun süre ciltle teması veya ne kadar süre uzarsa o kadar yüksek ihtimalle bası yarası ve başka komplikasyonlar gelişebilir. Eğer dışkı çok fazla kalırsa idrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemi, idrar yollarını kontamine edeceği için daha kolay olur. Bu nedenle olduğu an fark ederek hızla alt temizliğini yapmakta fayda vardır. Alt temizliğini yaparken birinci amaç, buradaki dışkının idrar yollarına bulaşmasını engellemek için önden arkaya temizlik olması gerekir. Kadın hastalarda daha önemlidir. Çünkü kadın hastalarda idrar yolu, erkeklere göre daha kısadır ve mesanenin enfekte olabilme ihtimali daha fazladır. Sonrasında yeterli kurulamak, belki kuruladıktan sonra kuru tutabilmek adına pudra ile muamele etmek uygun olabilir.