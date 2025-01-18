Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını 2-0'lık skorla kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç öncesi beklenen kadar keyifli bir maç olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz belki ama bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık. Futbol bir skor oyunu. Rakibi tebrik ediyorum. Biz de Çaykur Rizespor olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: iha