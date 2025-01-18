Sahte içkiden kaynaklı ölümlerin artmasının ardından Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Esenyurt İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerçekleştirilen denetimlerde, tekel bayileri ve alkol satış yapan mekanlardan numune alındı. Ayrıca, işletmelerin alkol satış ruhsatları ve tedarikçi faturaları da incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Sahte içki satan mekan mühürlendi

Esenyurt Koza Mahallesi’nde sahte içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye yetkilileri, alkol satışı yapan işletmelerde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.