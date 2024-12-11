Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ndeki istihdamın kolaylaştırılması için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" olmak üzere dört yeni okul modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kazcıoğlu Otomotiv iş birliğinde öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Bakanlıktaki imza törenine,Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu katıldı.

Protokol kapsamında, Kazcıoğlu Otomotiv bünyesinde Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" özellikli belirlenen Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Simav'da açılacak.

Makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçek üretim ortamlarında yapacak. Protokolle, ihtiyaç duyulması halinde çerçeve öğretim programları ve basılı ve dijital ders materyalleri güncellenecek. Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipman ile yeme içme ihtiyaçları, Kazcıoğlu Otomotiv tarafından karşılanacak.

Protokol kapsamında, başarılı öğrencilere burs verilecek. İşletmenin usta ve usta öğreticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik farkındalık seminerleri yapılacak.

Okul mezunlarından istekli olanların istihdamına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.