Her evde bir ilk yardımcının olmasını hedefleyen Kızılay da bugüne kadar 336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 702 bin 948 kişiye de yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.BURSA (İGFA) - Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi kutlanan “Dünya İlk Yardım Günü” ise acil durumlarda ilk yardımın önemine dikkat çekiyor. Ülkemizde ilk yardım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve tüm bireyleri ilk yardım konusunda eğitmek amacıyla Kızılay da ilk yardım eğitimleri gerçekleştiriyor.

Günlük yaşamda karşılaşılan kazalarda sağlık uzmanlarının gelmesine kadar geçen sürede sorunun ilerlemesini önleyici doğru ve zamanında ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarabiliyor. Örneğin, solunum veya kalp atımı durduktan sonra 5. dakikadan itibaren kalıcı beyin hasarı başlıyor. Profesyonel yardım gelene kadar yapılan doğru ilk yardım sayesinde beyin fonksiyonlarının etkilenmemesi önemli ölçüde artıyor. Heimlich Manevrası, kırığı sabitleme, yanıklara buz uygulamama, vücuda batan cismi sargı beziyle sabitleme, yara temizliği ve pansumanı, kanamalarda kol ve bacakları vücut seviyesinin üstünde tutma, elektrik çarpmalarında kalın tahta sopa kullanımı gibi basit ancak etkili müdahalelerle her birey birer kahraman olabilir.

Daha çok ilk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını arttırmayı hedefliyor. Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, bugüne kadar 336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 702 bin 948 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.

İlk yardım öğrenmenin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Şubesi Başkanı Prof.Dr. Murat Tutanç, “Gün içerisinde önlenebilir nedenlere bağlı olarak gelişen ve kötü sonuçlanabilen kazalar yaşayabiliyoruz. Ancak aldığımız ilk yardım eğitimiyle bu kazaların önüne geçebiliriz. Herkesi ilk yardım öğrenmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımızı Kızılayımızın İlk Yardım Merkezleri’ne bekliyoruz” dedi.

KIZILAY, ÜCRETSİZ İLK YARDIM MOBİL UYGULAMASI İLE HERKESE ULAŞIYOR

“Dijital Dünyada İlk Yardım” teması kapsamında her evde bir ilk yardımcı olması hedefine adım adım ilerleyen, eğitim ve seminer programlarını arttırarak devam ettiren Kızılay, ülke genelindeki 34 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Bireyler cep telefonlarına indireceği IFRC First Aid uygulamasında yer alan ülkemize ait Türkçe seçenekle ilk yardım bilgilerine her yerden ve her zaman ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Kızılay, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilkokul öğrencilerinden başlayarak toplumun her kesimine ilk yardım öğretebilecek içerikleri kuruluşların kullanımına sunuyor.

Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi El Kitabı'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz.