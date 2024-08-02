Yıldırım Belediyesi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde hayata geçirdiği ‘Plastiksiz Kütüphane’ projesi ile 505 bin 848 plastik şişe kullanımının önüne geçti. Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesini Bursa’ya kazandıran Yıldırım Belediyesi, çevre koruma alanında farkındalık yaratıyor.

Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Küresel Çevre Fonu iş birliğiyle 2022 yılında başlatılan proje kapsamında, kütüphaneye plastiksiz su ünitesi yerleştirildi ve kütüphane üyelerine çelik termoslar dağıtıldı. Böylece 505 bin 848 plastik şişe kullanılmadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, plastiğin iklim krizi ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. "Plastik üretim süreci, bertaraf etmek için yapılan yakma işlemi ve tüketim aşamasında ciddi miktarda karbon salınımı oluşturuyor. Dünya genelinde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını azaltmak için önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de bu çalışmalara katkı sağlamak ve çocuklarımız ile gençlerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığımız ‘Plastiksiz Kütüphane’ projesi ile yüzbinlerce plastik şişenin kullanımının önüne geçtik. Bir plastik şişenin doğada 400 yıl kaldığı göz önüne alındığında projemizin değeri daha iyi anlaşılacaktır. Mümine Şeremet Kütüphanesi, yüzbinlerce gencimize ev sahipliği yapmanın yanı sıra, çevre bilinci konusunda da öncülük ediyor" dedi.