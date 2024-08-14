Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait “İç Göç İstatistikleri” bültenini yayımladı. Rapora göre, 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç oranı, yıllar içinde değişkenlik göstererek 2023 yılında yüzde 4,04’e yükseldi.

Geçen yıl, Türkiye genelinde 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9’unu erkekler, yüzde 52,1’ini ise kadınlar oluşturdu.

En fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul’u 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il olarak belirlerken, bu ili sırasıyla 232 bin 700 kişiyle Ankara ve 147 bin 765 kişiyle İzmir takip etti. Göç oranının en düşük olduğu iller ise 6 bin 856 kişiyle Ardahan, 10 bin 202 kişiyle Bayburt ve 11 bin 806 kişiyle Tunceli oldu.

Öte yandan, İstanbul 581 bin 330 kişi ile en fazla göç veren il olurken, bu ili 208 bin 740 kişiyle Ankara ve 164 bin 247 kişiyle Hatay izledi. En az göç veren iller ise 6 bin 811 kişiyle Ardahan, 7 bin 234 kişiyle Tunceli ve 7 bin 604 kişiyle Kilis olarak belirlendi.

2023 yılında, en yoğun göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda yaşandı. Bu yaş grubunda 647 bin 191 kişi göç etti. Bu grubun yüzde 43,4’ünü erkekler, yüzde 56,6’sını ise kadınlar oluşturdu.

Göç nedenlerine bakıldığında, iller arası göç edenlerden 601 bin 481 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç ederken; 518 bin 16 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişi ise eğitim nedeniyle göç etti. Cinsiyete göre göç nedenleri incelendiğinde, erkeklerde 257 bin 277 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları, kadınlarda ise 361 bin 15 kişiyle hanedeki fertlerden birine bağımlı göç en önemli nedenler arasında yer aldı. Ayrıca, erkeklerde hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet-acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet-acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında bulunuyor.

Özellikle 20-24 yaş grubunda göç edenlerin çoğunluğunun eğitim amaçlı göç ettiği belirlenirken, bu yaş grubundaki 231 bin 447 kişinin eğitim, 94 bin 139 kişinin işe başlama-iş bulma ve 50 bin 8 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği ortaya çıktı.