Nasıl yapılır?

Öncelikle kek için yumurtaların sarısı ile beyazını ayırın. Ardından yumurtanın sarısının içersine toz şekeri ekleyin ve 5 dakika boyunca çırpın. Yumurta beyazına ise bir tutam tuz katıp kar gibi olana kadar bi güzel çırpın. Sonra sarıların içine ılık su koyun ve tekrar çırpmaya başlayın. Daha sonra içine kakao, un ve kabartma tozu ekleyin. Sonra yumurta aklarını söndürmeden hemen karışıma ekleyip tahta kaşık ile bir süre karıştırın. Karışımı orta boy yağlı kağıt serili dikdörtgen cam bir fırın kalıbına döküp ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 32-35 dakika kadar pişirin. Sonra Kreması için süt, toz şeker ve unu ek bir tencereye alarak muhallebi kıvamında güzelce pişirin. Ocaktan almadan önce kesinlikle terem yağınını ekleyin. Sonra Vanilya ve toz krem şantiyi ilave edip bir mikser yardımıyla çırpın. Ardından Kekiniz soğuduktan sonra yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla kekten parçalar alarak kesin. Sonra Bir parçanın üzerine krema koyup başka bir parçayla üzerini gelicek şekilde kapatın. Gelelim kenarlarına da krema sürüp Hindistan cevizine bulayın ve çikolatayı benmari usulü eritin. Bu lezzetli Tatlının üzerine döküp servis yapın.