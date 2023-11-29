İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü parti toplantısında yaptığı "Unutmayın bugün bir başlık atıyorum, yeniden İstanbul" açıklamasına cevap verdi. İmamoğlu, bu açıklamaya karşılık olarak, "5 yıl geriden geliyor. O 'yeniden İstanbul' başlığı; İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi hedefiyle 2019'un 31 Mart'ında atılmıştı. O süreç devam ediyor, bizi izlemeye devam etsinler" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik mesaj verdiği toplantıda, muhalefeti hedef alarak "Yeniden İstanbul" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklaması şöyleyd; "Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba. Bunların ufku ancak buna yetiyor. Biz bunlara bakarak rehavete kapılmayacağız. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı, yürüteceğiz. Rakiplerimizin karşımızdakiler değil, onları kontrol edenler olduğunu unutmayacağız. Gençler, bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Programımız işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum."