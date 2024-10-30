CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bugün CHP'li bir belediye başkanını gözaltına alıyorlar bu kişi bilim insanıdır, bu kişi felsefe bölümünü bitirmiş, dekanlık, rektörlük yapmış; Van'dan başlayıp Hakkari'ye, Şanlıurfa'ya kadar İstanbul'a kadar görev yapmış bir vatandaşımız gözaltına alınıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık. Milletin seçtiği iradeye müdahale etmelerinden bıktık. Sabahın 6'sında bir belediye başkanını evinden alıp gözlatına almak hukuka aykırıdır. Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın artık bu ülkede iktidarı bırakma zamanı gelmiştir. Bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar. Bu akıl hala milleti zengin sanıyor ama halk yoksullaştı" dedi.

Başkan Bozbey de, “Sevgili Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Bursamız’da. Ziyaretinizden dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.