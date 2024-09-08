Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaşanan süreçten 8 gün sonra yaptığı açıklamayla tepki gösterdiği yeni mezun teğmenlere destek verdi.BİLECİK (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi ve Seyir Terası’nı Bilecik’in Bozüyük ilçesine armağan etti.

Kurtuluş Savaşı’nın düşmana ‘dur’ denilen ilk noktaları olan, 1. ve 2. İnönü Savaşları’nın yaşandığı vadiyi panoramik biçimde gören alanın açılış töreninde konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaşanan süreçten 8 gün sonra yaptığı açıklamayla tepki gösterdiği yeni mezun teğmenlere destek verdi.

İKTİDARA “TEĞMEN” TEPKİSİ: “BU MİLLETİ NİYE KAVGA ETTİRMEK İSTİYORSUNUZ”

Neredeyse hiçbir meselede, kafalarının arkasında başka bir ajanda olmadan tartışamaz hale gelinen günleri yaşadıklarını ifade eden İmamoğlu, "Çok üzüntülüyüm. Ve üzüntüyle ifade ediyorum; her olaydan, her vakadan siyasi rant sağlama çabası ve bu çabayla masaya oturmanın ilk kuralı olarak davranmayı esefle izliyorum. Üzülerek takip ediyorum" dedi.

"Özellikle seçilmiş bir toplantıda, milletini birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde ve o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum" diyen İmamoğlu, "Bu anlayışın karşısındayız biz. O özellikle seçilmiş toplantıda ve ortamda, olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak, sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Ben diyorum ki; Allah aşkına derdiniz ne sizin? Buradan çıkarmak istediğiniz olay ne sizin? Burada neyi büyütüyorsunuz? Allah'ın bir gününü bile, bu millete kavga ettirmeden, bu millete bir ortam yaratmayacak mısınız? Nedir derdiniz sizin? Bu milleti niye kavga ettirmek istiyorsunuz?” sorularını yöneltti.

"O TEĞMENLER DE AİLELERİ DE BOYUNLARINI HİÇ BÜKMESİN!"

“O gençlerin heveslerini size kırdırmayacağız” diyen Başkan İmamoğlu, “O teğmenler de aileleri de boyunlarını hiç bükmesin. Ben buradan teğmenlere söylüyorum, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ demeye devam edin kardeşim. Bunun altından; yok darbeymiş, oymuş, buymuş, siyasetmiş, menfaatmiş, düşmanlıkmış… Hadi oradan. Hadi oradan. Ayıptır. Milleti birleştirmek yerine, ayrıştırma dilinizi buradan Kınıyorum. Nereden? Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerden. Nereden? Düşmana ‘dur’ denen yerden, Bilecik'ten kınıyorum, Bozüyük'ten kınıyorum, Söğüt'ten kınıyorum sizi” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası hizmete girdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, açılışını yaptıkları anı evi ve seyir terasını vatandaşlarla birlikte gezdi.