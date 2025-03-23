Balakuş, demokrasilerin iktidarın kavgasız ve dövüşsüz bir şekilde el değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Görünen o ki Erdoğan ve onun tensibine muhtaç, onun kaybetmesi ile her şeylerini kaybetmekten korkan bürokratları demokrasinin bu vasfını yok saymaktalar." ifadelerini kullandı.

Demokratlar olarak, demokrasi ve adaletin ülkenin en önemli temel taşları olduğuna inandıklarını belirten Balakuş, "Bu değerler için bugüne dek mücadele ettiğimiz gibi bu ülke için, vatanımız için, aziz milletimizin huzuru için kavga etmesini de biliriz." dedi.

Balakuş, iktidarın ülkenin bir asırlık maddi birikimini ve iki asırlık demokratikleşme çabalarını yok etmeye çalıştığını ifade ederek, "Eski Türkiye' diye kara çalmaya çalıştığınız ülkeyi, cüppesinde düğme olmamasının sebebini bilen yargı mensuplarını, makamının kerameti sadakatinde değil liyakatinde olan bürokratları, iktidarın medya sopası olmak yerine hakem kuruluş vasfını koruyan RTÜK'ü, Sarayı memnun etmek yerine veri üreten, dolandırıcılık yaparak çalışanın, memurun lokmasını çalmayan TÜİK'i, kendi safahatını değil her inançtan vatandaşın ibadetinde, inancında rahatını düşünen diyaneti, adalet dağıtan mahkemeleri, denetleyen parlamentoyu, nemalanan değil sorgulayan medyayı, demokrasiyi koruyan idarecileri, adaleti, zenginliği, hürriyeti, 'konuşan Türkiye'yi geri getireceğiz." dedi.