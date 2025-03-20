Dün sabah yolsuzluk ve terör suçlarından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün de İstanbul Üniversitesince diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildi.

İmamoğlu’nun yanı sıra 28 kişinin diplomaları da 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildi. Bu isimler arasında önemli konumlarda olan insanların bulunduğu öğrenildi. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı bu isimlerden birisi oldu... Diploması iptal edilen Saybaşılı, üst mahkemeden aksi bir karar çıkmazsa öğretim üyeliğine devam edemeyecek.

Öte yandan Ataay'ı öğrencileri yalnız bırakmadı. Diploma kararı sonrası kaydedilen videoda öğrencilerinin alkışla destek verdiği Ataay'ın bu anlarda gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Öte yandan listede ünlü iş insanı Halis Toprak'ın kızı Sevgi Toprak Tunga ve Toprak'ın damadı Alper Tunga'nın da bulunduğu öğrenildi. Dikkat çeken isimler arasında Turcas üyesi Mehmet Timuçin Tecmen, Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman, STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Taşkent ve STFA Yönetim Kurulu Üyesi Alp Taşkent de bulunuyor.