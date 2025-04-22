Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun güncel versiyonunu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye yükseltilirken, 2026 yılına dair tahmin ise yüzde 3,2 seviyesinde korundu. Ocak ayında açıklanan önceki projeksiyonlarda Türkiye'nin 2025'te yüzde 2,6, 2026’da ise yüzde 3,2 oranında büyümesi öngörülüyordu. IMF, aynı raporda küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e çekti.

2025 yılı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 35,9

Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentisi bu yıl için ortalama yüzde 35,9 olarak paylaşıldı. 2026 için enflasyon beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.

İşsizlik tahmini 2025 için yüzde 9,4 ve 2026 için yüzde 9,2 olarak belirlendi. Cari açığın GSYH'ya oranı her iki yıl için de eksi yüzde 1,2 olarak öngörüldü.

ABD tarifelerinin belirsizlik yarattığına dikkat çekildi

Raporda küresel ekonomi için ise "kritik bir eşikte" uyarısı yapıldı. Büyük politika değişiklerinin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğine vurgu yapılan raporda, ABD tarifelerinin yarattığı belirsizlik ortamına dikkat çekildi.

Küresel büyüme tahmini düşürüldü

2025 küresel büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2026 beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3'e indirildi.

ABD ve AB ekonomilerinin büyüme tahminleri

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 1,8'e düşürüldüğü kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye indirildiği aktarıldı.

Raporda, ABD'de ekonomisinin büyüme hızında yapılan aşağı yönlü revizyonun artan politika belirsizliği, ticaret gerilimleri ve zayıflayan talep ivmesinin etkili olduğu kaydedildi.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,8'e indirildiği ve 2026 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü belirtildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,3'den yüzde 0'a ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildiği kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildiği, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildiği aktarıldı.

Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya düşürüldüğü belirtildi.

Çin ekonomisinin büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4'e ve gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e çekildiği kaydedildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e indirildiği aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü belirtildi.