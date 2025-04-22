Bazı uzmanlar, bebeklerin doğmadan önce annelerin kendileri için söylediği şarkıları doğduktan sonra dinleyince hemen tanıyabildiklerini iddia etmektedir. Doğumdan sonra bebekler zaten dışarıda oldukları için bu tanıdık melodileri kolay bir şekilde dinleyebilirler. Şunu da hatırlatmadan edemeyeceğiz, “sesim iyi değil, melodiyi tam uyduramıyorum” diye endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü bebekler annelerinden dinlediği ninni veya şarkıların detone olmasına kesinlikle aldırış etmezler. Yeter ki ses annelerinden gelsin!

34 Haftalık Bebek Boyutu

Hamileliğinizin 34. haftasında bebeğiniz neredeyse bir bal kabağı büyüklüğüne ulaşmıştır. Doğmasına 2 aydan daha az bir süre kalmış iken bebeğinizin ağırlığı yaklaşık 2,13 kg, boyu ise yaklaşık 45 cm civarındadır.

34 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

34 haftalık hamilelik sırasında bir kadın gebeliğinin yaklaşık olarak yedi ay, 2 haftalık bölümünü tamamlamış demektir. Bu durumda anne olma mutluluğunu tatmak için önünüzde sadece altı haftalık kısa bir zaman kaldı. Yani, anne olmaya sadece 1,5 ay uzaktasınız.

34 Haftalık Gebelik Belirtileri

Aslında hamileliğin 34. haftasında yaşayacağınız semptomlarınız hamileliğin son haftalarında yaşayacağınız semptomlar ile neredeyse birebir örtüşmektedir.

34 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Bulanık görüş: Hormonlarınızın iyice kontrolden çıkması, vücudunuzda meydana gelen aşırı sıvı birikimi ve uyku eksikliğinin doğal bir sonucu olarak görüşünüz biraz bulanık olabilir. Bu bulanık görüş, hamileliğinizin normal ve geçici bir belirtisi olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu bulanıklığa vücudunuzun herhangi bir yerindeki bir şişlik, baş ağrısı, hızlı kilo alma veya ani kilo verme gibi diğer semptomlar da eşlik ederse bu preeklampsinin bir işareti olabilir. Preeklampsi, gebeliğin özellikle ikinci yarısında gelişebilen hipertansiyon ve proteinüri ile kendisini gösteren bir rahatsızlıktır. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden kadın doğum uzmanınıza randevu talebinizi iletin.

Yorgunluk: Tüm gebelik döneminiz boyunca kendi ağırlığınızdan ayrı olarak karnınızda bir veya 2 bebeğin ağırlığını taşımak elbette çok yorucu olacaktır. Bununla birlikte bir de uyku düzeninizin tamamen rayından çıkması sizi iyice perişan etmiştir. Keşke geceleri en azından birkaç saat de olsa kesintisiz bir şekilde uyuyabilseniz! Ama takdir edersiniz ki bu durum şu an için biraz zor gibi gözüküyor.

Kabızlık: 34. haftalık hamileyseniz kabızlık sorunu yaşamanız gayet normal, hatta çok sık rastlanılan bir hadisedir. Ancak bu tıkanıklığın asıl sinir bozucu ve rahatınızı kaçıran yanı durumun geçici değil de, sürekli olmasıdır. Bu da ister istemez günlük rutininizi etkilemektedir. Kabızlığı en azından hafifletmek ve biraz olsun rahatlamak için sık sık dolaşmayı, bol lifli ve yeşil yapraklı yiyecekler yemeyi ve sıkı sık egzersiz yapıp hareket etmeyi ihmal etmeyin. Bununla birlikte hepsine ek olarak bol miktarda su içmeyi unutmayın.

Hemoroit: Tuvaletinizi yaparken zorlanmak, çekilen acının yanı sıra rahatsız edici başka semptomların da belirmesine sebep olmaktadır. Tuvaletinizi yaptığınız esnada kendinizi aşırı zorlamanız, sizin ve bebeğinizin aldığı kiloların tüm şiddetini rektumun üzerinde toplayacaktır. Bu rahatsızlığın üstesinden gelmek veya en azından acısını azaltmak için öncelikle hemoroitlerinizi hafifletmenin bir yolunu bulmanız gerekir. Bunun için de kabızlık üzerinde biraz çalışın. Bölgedeki baskıyı hafifletmek için farklı oturma ve ayakta durma pozisyonlarını deneyin. Muhtemelen işe yarayacaktır.

Ayak bilekleri ve ayaklarda oluşan şişlik: Ayak veya ayak bileklerinizdeki şişliği azaltmak için mümkün olduğunca oturun, ayaklarınızı kaldırın veya en azından kalp seviyesinin üzerinde tutmayı deneyin.

Karın basıncı: Bebek doğuma hazırlandığı için yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başlar. Bu da, pelvisinizde (leğen kemiği) büyük bir baskı oluşturduğu için daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Braxton Hicks kasılmaları (yalancı doğum sancıları): Gebeliğin 34. haftasında rahminizde oluşan kramp hissi tamamen normal bir durumdur. Kuvvetle muhtemele vücudunuz yaklaşmakta olan büyük gün için kendini hazırlamaya çalışıyor. Bununla birlikte, gebeliğinizin 34. haftasında oluşan şiddetli pelvik ağrıların başka bir problemin işareti olabileceğini unutmayın. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız süren şiddetli ağrılar, rahminizdeki ritmik kasılmalar, vajinal kanama ve bel ağrıları erken doğumun belirtileridir. 34. haftada bu endişe verici semptomlardan herhangi biri vücudunuzda varsa, derhal kadın doğum uzmanınızı arayın.

34 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

34 haftalık gebelik sırasında hamile karnınız birkaç hafta önce olduğundan biraz daha aşağıya doğru inmiş gibi görünebilir. Karnınızın bu şekilde görünmesinin asıl nedeni bebeğin daha aşağıdaki leğen kemiği boşluğuna doğru inmiş olmasıdır. Böyle bir durumda ciğerleriniz daha fazla alana sahip olduğu için doğal olarak nefes almanız da biraz daha kolaylaşacaktır. Tabii ki, bebekler doğdukları güne kadar nefes alıp verme işlemini yapmayacaklardır. Bu iniş mesaneniz üzerinde daha da fazla baskı oluşturacaktır. Bu nedenle şimdiden kendinizi hazırlayın, çünkü olup olmadık zamanlarda tuvalet ihtiyacınız belirecek hatta bazen tuvalete bile yetişemeyeceksiniz.

34. haftada hamile kalan karnınızın fundus (fundal) yüksekliği, uterusun (rahim) üstünden kasık kemiğine kadar yaklaşık olarak 81 ila 91 cm olacaktır. Fundus yüksekliğinin bu sınırdan büyük veya küçük olması durumunda şüphelenmeniz gereken birkaç ihtimal vardır. Bebeğinizin boyu ortalamadan daha büyük veya daha küçük olabilir, ayakları önde olacak şekilde ters doğum ihtimali olabilir veya bebeğinizin mevcut pozisyonu yan dönmüş şekilde olabilir. Buna ek olarak, karnınızdaki amniyon sıvısının normalde olması gerekenden çok veya daha az olduğu anlamına da gelebilir. Fundal yüksekliğinin olması gereken rakamların altında veya üstünde çıkması yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğuna işaret edebilir. Bu yüzden doktorunuz bunun nedenini ortaya çıkarmak için muhtemelen ultrason görüntüsü alması gerektiğini size söyleyecektir.

Amniyotik sıvı 34-36. haftalar arasında tüm gebelik döneminizin en yüksek seviyesine ulaşır. Bu yüzden karnınız o kadar büyür ki artık bu noktadan sonra daha fazla büyüyeceğine ihtimal vermezsiniz. Nitekim bebeğiniz büyümesine hâlâ devam ettiği için ona yer açılması gerekir. Bu yüzden önünüzdeki haftalarda karnınızdaki amniyon sıvısı azalacaktır. Buna bağlı olarak siz de bebeğinizin hareketlerini geçen haftalara göre daha farklı şekilde hissetmeye başlayacaksınız.

Bu süre zarfında attığı tekme ve yumrukları sayarak bebeğinizin genel durumunu kontrol etmeye devam edin. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Bir zamanlayıcı ayarlayın ve bebeğinizin yaptığı 10 hareketin tahmini ne kadar sürdüğünü bir yere not edin. Bu süre bir saat veya daha az olmalıdır. Sonra bu yaklaşık sürenin başka günlerde de benzerlik gösterdiğinden emin olmak için her gün tekrar kontrol edin. Eğer hareket zamanında veya sayısında kayda değer bir değişiklik fark ederseniz bununla ilgili olarak mutlaka doktorunuza bilgi verin.

34 haftalık ikiz gebelik yaşıyorsanız şu zaman diliminde kendinizi oldukça sabırsız hissediyor olabilirsiniz. Bu ruh hâli, bebeklerin yakında geleceğine dair bir psikolojik işaret olabilir. İkiz bebek bekleyen anne adayları için ortalama gebelik süresi yaklaşık 35 ila 37 hafta arasında olduğu için, artık uzun süredir beklenen doğum için geri sayım resmen başlamıştır. Eğer bebeklerinizin erkenden doğması için önemli bir gerekçeniz yoksa 37. haftaya kadar beklemenizde herhangi bir sorun yoktur.

34 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Doğumun yaklaştığı son dönemlerde her iki haftada bir kadın doğum uzmanını ziyaret edeceksiniz. Doktorunuz yapılmasını isterse biyofiziksel profil testi (BPP) yaptırabilirsiniz. Bu test, Doppler ölçümü, ultrason, NST, OCT testleri, amniyon sıvısının ölçümü gibi unsurları içerir. BBP gibi testlerin hepsi bebeğin herhangi bir sorunu olup olmadığını tespit etmek için uygulanır. BBP için öncelikle NST testi ile birlikte 30 dakika boyunca ultrason muayenesi yapılır. Bunun amacı, bebeğin yapısı, solunum faaliyetleri, amniyon sıvısı oranını tespit etmektir.

Gelecek haftanın tadını çıkarın, çünkü 36. haftadan itibaren kadın doğum doktoru ile haftalık randevularınız olacak. Muhtemelen 36 hafta civarında bir B grubu Strep testine gireceksiniz. Gebelerin %10-30’u doğum sırasında bebeğe geçerse ona zarar verebilecek olan B Grubu Strep bakterisine sahiptir. B Grubu Strep testinizin sonucu pozitif olursa, bu endişe etmenizi gerektirecek kadar büyük bir sorun değildir. Sadece doğum sırasında bazı antibiyotikler almanız gerekir.

Gebeliğin 34. Haftasında Yapılacaklar

34 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

36 haftalık iken doktorunuza yapacağınız doğum öncesi ziyaretinizi planlayın

Doğum öncesi (Perineal) masaj yapmayı deneyin

Biyofiziksel profil (BBP) ve B grup Strep testini yaptırmayı ciddi bir şekilde düşünün.