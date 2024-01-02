Basketbol antrenörleri ile basın birlikte bir basın toplantısı düzenleyen İMİDER Atlas Spor Kulübü Basketbol Altyapı sorumlusu ve Menajeri Ferit Aybar, “Yönetim Kurulumuzun kararıyla basketbol şubemiz yeni bir yapılanma ve güzel bir başlangıç yapma kararı alarak yeni yolumuza çıktık. Bu dönemde tabi ki yapmak istediğimiz bazı şeyleri yeni yapılanma süreci dolayısıyla yavaş ve emin adımlarla gelmek istedik. Kulüp misyonumuzda kötü alışkanlıklardan uzak tutmak disiplinli ve örnek sporcu yetiştirmek ilkelerinden de ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu sezon Yönetimin kararı ile Kulübümüzün Basketbol Şubesinde Altyapı Sorumlusu ve Menajer olarak göreve gelişim ile spor okulları ve alt yapılarımıza daha fazla oyuncu bulmaya çalışacağız ve oyuncularımıza hem ilimizde hem de farklı illerimizde oynama şansı, hem de transfer şansı yaratacağız. İMİDER Atlas Spor Kulübü Yöneticileri ve Antrenörlerimiz ile savaşan, mücadele eden, basketbolu seven, kaliteli oyuncuları spor okullarımız da yetiştirdikten sonra, alt yapı takımlarımıza entegre etmeye başlayarak daha profesyonel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şu anda oyuncularımızdan bazılarının Ankara ve İstanbul takımlarına transferleri için temaslara başladık. Oyuncularımızı daha da ön plana çıkararak, kulübümüz ve sporcularımız için büyük adımlar atmış olacağız.”

“EN AZ 250 - 300 SPORCU”

Konuşmasında amaçlarından da bahseden Aybar, “Basketbol altyapımız ile beraber büyüme sürecini en iyi şekilde götürmek. Bununla ilgili başlangıcımız gayet iyi oldu öğrenci sayımız her geçen gün artmakta ve amacımız 2024 yılında en az 250 - 300 sporcuyu Basketbol Akademimizde bulundurmak. Çünkü Bursa ilimizde ve ilçemizde basketbol branşında eksikler var. Çevremizde bu kadar ciddi potansiyel varken amacımız bunu avantaja çevirmek” dedi.

Aybar şöyle devam etti:

“Basketbol antrenörlerimiz Levent Ayas, Kenan Duman ve Uğur Pehlevan hocalarımız alanlarında çok iyi oldukça tecrübe sahibi ve profesyoneller, en iyi şekilde oyuncu yetiştiriyor ve devamlı oyuncu kazandırmaya çalışıyorlar. Bu yönden oyuncularımızda çok şanslı tamamen profesyonel bir ekiple çalışma imkânları oluyor. Ayrıca geçen seneyi baz alarak forma sponsorumuz az sayıda olmasına rağmen, bu sene de formamıza sponsor olmak için talepler çoğaldı. Bunda en büyük pay takımımızın başarılı olması ve yönetimimizin başarılı çalışmalarıdır.”

“POTANSİYELİ OLAN BİRÇOK ÇOCUK VE GENÇ GÖRMEKTEYİZ”

Aybar son olarak, “Bu sezon spor okullarına ve alt yapımıza basketbol oynamak isteyen ve seven tüm sporcuları beklediklerini ifade eden Ferit Aybar, “Ne kadar çok oyuncumuz olursa avantajımız artar bizler iyi oyuncu yetiştirip, iyi sporcular elde edersek takımımız güçlenir ve aynı zamanda transfer olarak göndereceğimiz oyuncu sayısı da artar. Ailelerin, popüler olan diğer branşların yanında basketbolunda artık popüler bir spor olduğunu hatırlatarak yetişmiş ve potansiyeli olan birçok çocuk ve genç görmekteyiz. Tüm halkımızı kulübümüze davet ederek yeni yetenekler ve yeni oyuncuları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.