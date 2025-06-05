Aydın, bayramların, küskünlüklerin sona erdiği, gönüllerin birleştiği müstesna zamanlar olduğuna dikkat çekerek, tüm İnegöl halkının ve İMOSPAK üyelerinin bayramını kutladı.

Varol Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İnegöl Halkı, Kıymetli İMOSPAK Üyeleri, Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, gönüllerin bir olduğu, küskünlüklerin son bulduğu, paylaşmanın ve yardımlaşmanın hayat bulduğu özel zamanlardır. Bu vesileyle, tüm İnegöl halkının ve İMOSPAK çatısı altında emek veren kıymetli üyelerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ayrıca, bayram tatili süresince yollarda olacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami derecede uymalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki; sevdiklerimize kavuşmak, ancak güvenli bir yolculukla mümkündür. Emniyet kemerimizi takalım, hız sınırlarına riayet edelim ve yorgun şekilde yola çıkmayalım. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor; sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum."