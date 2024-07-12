'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 yılında başından vurulduğu silahlı saldırı sonrasında bir dizi ameliyat geçirmişti.

Şimdi ise Tatlıses, bir kez daha ameliyat masasına yatmak üzere.

Geçtiğimiz akşam ise Harbiye Açık Hava konserinde hayranlarıyla buluştu.

Kalp kapakçığı ameliyatı olacak

İbrahim Tatlıses konserde, kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini açıkladı ve "Kalp kapakçığım değişecek, dualarınızı eksik etmeyin, hakkınızı helal edin." dedi.

Bu sırada duygusal anlar yaşayan Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

Helallik istedi, gözyaşlarına boğuldu

Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, seyircilerden helallik de istedi.

Tatlıses, son olarak "Ameliyattan kalkamazsam şarkılarımı dinleyin." dedi.