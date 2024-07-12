Bilecik’in Osmaneli ilçesinin patentli ve coğrafi işaretli ’Ayva Lokumu’ yeni üretim tesisinde yerini aldı.

Osmaneli Belediyesi’nin patentli ve coğrafi işaretli ’Ayva Lokumu’, 16 kilometre uzaklıkta bulunan Hisarcık Beşevler köyünde üretilmekteyken yapılan yeni ve modern tesisi ile ilçede yerini aldı. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yeni tesisin üretim maliyetlerini düşürdüğünü ve üretim verimliliğini arttırdığını belirterek, "Daha kontrollü ve hijyenik bir ortamda üretilecek olan ’Osmaneli Ayva Lokumu’, bu sayede daha da lezzetli ve güvenilir bir şekilde marketlerde, raflarda yerini alacak. Ayrıca her gün Hisarcık Beşevler köyüne 4 sefer düzenlenen taşıma işleminin sona ermesi ile birlikte muhtemel yol kazaları da önlenmiş oldu" dedi.

’Üretim maliyeti düştü üretim verimliliği arttı’

Yeni tesis ile sağlanacak faydaları açıklayan Başkan Torun, "Düşen üretim maliyetleri, artan üretim verimliliği ile çok büyük bir farkı elde etmiş oluyoruz. Daha kontrollü ve hijyenik üretim ortamı, artan ürün güvenliği, yol kazalarında azalma gibi etkiler oldukça önemlidir. ’Osmaneli Ayva Lokumu’ patentli ve coğrafi işaretli bir üründür. Belediyemiz tarafından üretilmektedir. Osmaneli’nin en önemli lezzetlerinden biridir. Hem yurt içi hem yurt dışı büyük ilgi ve talep görmeye devam etmektedir. Yeni tesisimizle birlikte ’Ayva Lokumu’ üretimini daha da geliştirmeyi ve bu lezzeti daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz’’ dedi.