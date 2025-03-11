Philip Morris, JTI, BAT ve ESSE gruplarının ardından şimdi de Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Imperial Tobacco grubuna ait sigaraların fiyatlarının arttığını duyurdu. Yapılan zamma göre, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 74 TL, en pahalı sigarasının ise 88 TL oldu. Ayrıca yapılan paylaşımda, bu yeni fiyat artışının yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.