İstanbul merkezli şirketin başvurusu üzerine mahkeme tarafından geçici konkordato mühleti verildi.

1990 yılında kurulan ve üretim faaliyetlerini İstanbul Esenyurt’ta sürdüren Avesta Ev Aletleri, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan çok sayıda elektrikli ürünün imalatını gerçekleştiriyor. Şirketin ürün gamında çay ve kahve makinelerinden semaverlere, tost makinelerinden blender ve mikserlere kadar birçok küçük ev aleti bulunuyor.

Finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak isteyen şirket, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Avesta Ev Aletleri hakkında geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin yürütülmesi amacıyla Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç’ı konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Şirketten alacağı bulunan taraflara da konkordato talebine itiraz edebilmeleri için 7 günlük süre tanındı. İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi kapsamında alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını düşündükleri takdirde delilleriyle birlikte mahkemeye başvurarak talebin reddedilmesini isteyebilecek.

Şirketin son yıllardaki mali verileri de gelirlerde önemli bir gerilemeye işaret etti. Vergi levhası bilgilerine göre Avesta Ev Aletleri’nin matrahı 2024 yılında 3 milyon 414 bin 302 liraya kadar yükselirken, 2025 yılında 1 milyon 290 bin 471 liraya geriledi. Aynı dönemde tahakkuk eden vergi miktarı da 853 bin 575 liradan 322 bin 617 liraya düştü.

Bu verilere göre şirketin gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62’lik düşüş yaşandı.