İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), 06 Şubat depreminin 1. Yıl dönümünde 54 kişilik ekiple Kahramanmaraş’a gitti. Enkazda arama çalışması yaptıkları bölgeleri ziyaret eden İNDAK ekibi, duygu dolu anlar yaşadı.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 06 Şubat Kahramanmaraş depreminde, depremin hemen ardından bölgeye ulaşan ekiplerden biri de İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) olmuştu. Depremin ardından 3-4 saat içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp bölgeye ulaşan İNDAK, 11 gün boyunca Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Burada yaklaşık 90 kişilik ekiple enkaz altında çalışan İNDAK, büyük bir gayret göstererek 12 vatandaşı canlı olarak kurtardı. 98 kişinin de cesedine ulaşıp enkazdan çıkarmışlardı. Türkiye İNDAK ekibini özellikle 222. Saatte enkazdan sağ olarak çıkardıkları 42 yaşındaki Melike İmamoğlu ile tanımıştı.

AFETİN 1. YILINDA YİNE AYNI YERDELER

Halen daha depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede, yüzyılın felaketinin 1. Yıl dönümü için İNDAK ekibi yine Kahramanmaraş’a gitti. İNDAK Başkanı Ömer Gürkan ile 54 kişilik ekip, 05 Şubat Pazartesi günü İnegöl’den yola çıktı. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban’ın uğurladığı İNDAK ekibi, tıpkı 1 yıl önce olduğu gibi bugün yine Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesindeydi.

ENKAZ ALANINDA DUYGU DOLU ANLAR

Sabah 04.17’de depremin olduğu saatte enkaz alanında saygı duruşunda bulunan İNDAK ekibi, Kahramanmaraş’ta vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Arama kurtarma çalışması yapılan alanlarda duygu dolu anlar yaşayıp 1 yıl öncesine giden İNDAK üyeleri, yapılanları unutmayan bölge halkıyla bu defa hasret gidermek için kucaklaştı.

İNDAK ekibi enkaz alanının ardından çadır kent ziyareti ve mezarlık ziyaretleri de gerçekleştirdi. Aynı zamanda İnegöl Bakkallar Odasının “Bakkal Amca” projesi ve İnegöl İyilik Hareketi Derneği tarafından hazırlanan kutularda bölgede İNDAK ekipleri tarafından çocuklara dağıtıldı.